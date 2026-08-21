Jyske Bank A-S Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jyske Bank A-S Un stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jyske Bank A-S Un 0.610 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 997.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 957.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch