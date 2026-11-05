Jyoti Structures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jyoti Structures hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61.91 Prozent auf 2.44 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch