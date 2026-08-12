Jyoti Resins Adhesives: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jyoti Resins Adhesives hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.00 INR gegenüber 14.00 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Jyoti Resins Adhesives mit einem Umsatz von insgesamt 877.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 751.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 16.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch