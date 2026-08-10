Jyoti Cnc Automation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jyoti Cnc Automation präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2.51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyoti Cnc Automation noch ein Gewinn pro Aktie von 3.14 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.08 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch