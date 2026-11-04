Jyoti Cnc Automation präsentierte Quartalsergebnisse

Jyoti Cnc Automation lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3.19 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyoti Cnc Automation noch ein Gewinn pro Aktie von 3.76 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyoti Cnc Automation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5.08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3.55 INR sowie einem Umsatz von 5.86 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch