Jyoti: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jyoti gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Jyoti hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.80 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jyoti in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 664.1 Millionen INR im Vergleich zu 709.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch