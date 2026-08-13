Jyothy Laboratories: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jyothy Laboratories hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.30 INR gegenüber 2.64 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Jyothy Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 7.73 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2.95 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2.10 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 7.88 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch