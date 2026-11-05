Jyothy Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jyothy Laboratories hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 INR gegenüber 2.39 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 7.60 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.40 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7.53 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch