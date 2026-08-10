JX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JX hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 154.64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5.400 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.74 Prozent auf 3’407.83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2’869.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch