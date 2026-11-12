JX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JX hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37.09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29.47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat JX 3’364.72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2’821.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch