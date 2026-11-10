JX Advanced Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JX Advanced Metals äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25.97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 270.85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch