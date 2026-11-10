JX Advanced Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JX Advanced Metals gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.39 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.70 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch