JW PHARMACEUTICAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JW PHARMACEUTICAL liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JW PHARMACEUTICAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1144.96 KRW. Im letzten Jahr hatte JW PHARMACEUTICAL einen Gewinn von -70.000 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 220.27 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 191.10 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch