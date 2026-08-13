JW PHARMACEUTICAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JW PHARMACEUTICAL hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1144.96 KRW gegenüber -77.000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191.10 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 220.27 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch