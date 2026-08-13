JW LIFESCIENCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JW LIFESCIENCE lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 376.01 KRW, nach 722.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 56.73 Milliarden KRW, gegenüber 62.26 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch