JW liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JW die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 125.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 310.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 258.18 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JW 244.09 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch