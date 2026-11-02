JVC KENWOOD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JVC KENWOOD hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51.29 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27.59 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 94.98 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89.12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch