JVC KENWOOD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JVC KENWOOD hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JVC KENWOOD mit einem Umsatz von insgesamt 557.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch