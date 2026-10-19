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19.10.2026 06:37:00
JV Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JV Group hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35.29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.010 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei JV Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 193.18 Prozent auf 1.29 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0.44 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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