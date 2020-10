Juvare étend ses activités sur le marché canadien

Un fournisseur de technologies de gestion des incidents et de crise, chef de file du marché, ouvre un bureau satellite canadien dirigé par un employé clé

ATLANTA et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 octobre 2020 /CNW/ - Juvare, chef de file de la gestion des incidents et de crise et de technologie d'intervention, et fabricant de WebEOC, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendra de manière importante sa présence au Canada grâce à une embauche clé et à un bureau satellite à Vancouver, en Colombie-Britannique.

À la suite d'une série de partenariats avec des clients clés au Canada, y compris le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, le Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de son travail de longue date avec l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba et la Ville d'Ottawa, Juvare mettra davantage l'accent sur le marché canadien en établissant un bureau additionnel dans la région. Les ventes de Juvare au Canada seront gérées par Mike Morrow, directeur du développement des affaires, Juvare Canada, qui apporte à l'équipe Juvare plus de 30 ans d'expérience en gestion des urgences et en opérations au Canada.

« Je travaille avec Juvare depuis très longtemps en tant qu'utilisateur et revendeur de WebEOC, déclare M. Morrow. Juvare accorde la même valeur que moi à l'établissement de relations de collaboration avec les clients, à la création de solutions de calibre mondial qui se sont révélées efficaces en cas de catastrophes, et à la souplesse de son approche. Il est donc tout à fait indiqué que je me joigne à l'équipe et que je continue de contribuer au service et à la croissance du marché canadien de la gestion des urgences, qui me passionne. »

Juvare appuie déjà les efforts de préparation et d'intervention des autorités civiles et des organismes provinciaux chargés de protéger plus de 11 millions de citoyens canadiens. De plus, Juvare appuie des organismes fédéraux et des sociétés fermées partout au pays.

Juvare offrira sa gamme complète de produits, y compris sa plateforme de gestion des urgences de premier plan, WebEOC, et Juvare Exchange. L'entreprise poursuivra son expansion au Canada grâce à des ventes directes et en tirant parti de partenariats stratégiques dans la région. M. Morrow fera partie de l'équipe de vente mondiale en pleine expansion, dirigée par Sam Klietz, chef du service à la clientèle, basée au siège social de Juvare à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis.

« Nous sommes impatients de renforcer notre engagement envers le marché canadien, déclare M. Klietz. Nous sommes convaincus que Juvare continuera d'offrir des technologies de gestion des incidents et de crise de qualité supérieure pour aider la région à mieux se préparer, se brancher et se relever après des catastrophes naturelles et d'origine humaine. »

Juvare, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dispose à l'heure actuelle d'un bureau américain additionnel à Washington D.C., d'un bureau européen à Kaunas, en Lituanie, et d'un bureau en Asie-Pacifique à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

« La préparation aux situations d'urgence est une initiative mondiale, déclare le président-directeur général de Juvare, Bob Watson. Le marché canadien offre aux organismes gouvernementaux, aux établissements de soins de santé, aux sociétés, et aux institutions d'enseignement supérieur une occasion en or de se doter de la technologie la plus avancée en matière de gestion des urgences et de conscience situationnelle. »

À PROPOS DE JUVARE :

Juvare est un chef de file mondial en matière de préparation aux situations d'urgence, de gestion des incidents et de technologie d'intervention. Les solutions de Juvare permettent aux organismes gouvernementaux, aux sociétés, aux établissements de soins de santé, aux institutions d'enseignement et aux organismes bénévoles de tirer parti des données en temps réel pour gérer les incidents plus rapidement et plus efficacement, tout en protégeant les personnes, les biens et les marques. Pour en savoir plus, visitez le site www.juvare.com/ca.

