Jutha Maritime hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.54 Milliarden THB – ein Plus von 74.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jutha Maritime 886.6 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch