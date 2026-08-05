JUTEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JUTEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 68.13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JUTEC einen Umsatz von 44.96 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch