JUTEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JUTEC hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48.36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JUTEC ein EPS von 42.93 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53.32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JUTEC einen Umsatz von 45.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch