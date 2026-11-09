JUSTSYSTEMS präsentierte Quartalsergebnisse

JUSTSYSTEMS hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69.38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JUSTSYSTEMS 66.23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.64 Prozent auf 12.75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch