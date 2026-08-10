JUSTSYSTEMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JUSTSYSTEMS hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67.54 JPY, nach 62.88 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.97 Prozent auf 12.74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch