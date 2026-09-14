Justplanning: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Justplanning präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.42 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Justplanning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 646.6 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 637.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch