Justify Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Justify Capital äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21.1 Millionen CAD – eine Minderung von 4.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch