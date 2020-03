JUST EAT Takeaway leitet Schiedsverfahren gegen Delivery Hero ein

Der Essenslieferdienst JUST EAT Takeaway.com hat bei der Internationalen Handelskammer ein Schiedsverfahren gegen die deutsche Delivery Hero AG eingeleitet.

Takeaway.com wirft Delivery Hero vor, eine Stillhalteverpflichtung nicht eingehalten zu haben, die im Rahmen des Kaufs des deutschen Geschäfts von Delivery Hero durch Takeaway.com vereinbart wurde.

Im Zuge der Übernahme der Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora durch ein Konsortium rund um Takeaway hatte Delivery Hero eine Beteiligung an dem niederländischen Unternehmen erhalten, das inzwischen mit dem britischen Konkurrenten JUST EAT fusioniert hat.

Im Februar kündigte Delivery Hero an, 8,4 Millionen zusätzliche JUST EAT Takeaway.com-Aktien durch Abschluss eines Termingeschäfts mit einem Finanzinstitut zu erwerben. Das Geschäft werde vollständig durch ein sogenanntes Equity Collar-Geschäft mit mehrjähriger Laufzeit über ca. 8,8 Millionen JUST EAT Takeaway.com-Aktien finanziert. Mit welchem Finanzinstitut dieses Geschäft abgeschlossen wird, teilte das Berliner Unternehmen nicht mit.

Laut Takeaway.com hat Delivery Hero damit gegen eine Vereinbarung verstossen. Deshalb müsse nun ein Schiedsverfahren bei der Internationalen Handelskammer eingeleitet werden, um die Stillhalteverpflichtung durchzusetzen.

