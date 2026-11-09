Just Eat streicht in der Schweiz 373 Stellen

Zürich (awp) - Der Essenslieferdienst Just Eat baut in der Schweiz 373 der rund 700 Stellen ab. Betroffen sind 193 direkt angestellte Kuriere sowie 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Just Eat hat das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren abgeschlossen. Das Unternehmen will künftig auf ein flexibleres Liefermodell setzen, um besser auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können, wie es heisst. Das bisherige Schichtmodell sei gegenüber der Konkurrenz nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Verhandlungen über einen Sozialplan laufen noch.

Die Gewerkschaft Unia kritisierte den Entscheid scharf. Sie wirft Just Eat in einer Stellungnahme vor, künftig auf scheinselbständige Kuriere setzen zu wollen und damit Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zu umgehen. Gemeinsam mit Syndicom fordert sie die Behörden zum Einschreiten auf. Die Gewerkschaften seien zudem nicht in das Konsultationsverfahren einbezogen worden, so die Mitteilung.

Am Wochenende hatten dutzende Essens-Kuriere in St. Gallen und Zürich gegen die Pläne demonstriert. Am auftragstärksten Tag der Woche fielen laut Gewerkschaftsangaben über die Hälfte der geplanten Schichten aus. Unia kündigte weitere Schritte an.

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