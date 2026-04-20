|
20.04.2026 12:42:36
Just Eat liefert neu Migros-Produkte in Genf, Wallis und Tessin
Zürich (awp) - Die Schweizer Lieferplattform Just Eat hat neu Migros-Produkte im Sortiment. Ab dem 4. Mai sind auf der Just-Eat-App über 10'000 Produkte der Detailhändlerin bestellbar. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 60 Minuten direkt aus den Supermärkten.
Der Preis entspricht dabei den regulären Ladenpreisen, inklusive Rabatte, wie Just Eat am Montag mitteilte. Zu Beginn gibt es das Angebot in den Kantonen Genf, Wallis und Tessin.
Die Bestellungen werden von Migros-Mitarbeitenden im jeweiligen Supermarkt zusammengestellt und anschliessend von Just-Eat-Kurierinnen und -Kurierern ausgeliefert. Die Zustellung erfolgt im Umkreis von 12 Kilometern per Auto, E-Bike oder Velo.
Mit der Kooperation will Just Eat das Angebot über klassische Restaurantlieferungen hinaus erweitern. Die lokale Logistikpräsenz im Wallis und Tessin ermögliche zudem die Anbindung weiterer Partner aus Gastronomie und Gewerbe.
Just Eat wurde 2007 als Eat.ch gegründet. Die Plattform verfügt heute über 7000 Partner und 1,5 Millionen aktive Kunden. Die Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com mit Sitz in Amsterdam wurde 2025 von der niederländischen Internetholding Prosus übernommen und zählt weltweit zu den grössten Online-Lieferdiensten.
awp-robot/ls/rw
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.