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21.10.2026 06:37:00
Just Dial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Just Dial hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 12.68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Just Dial noch ein Gewinn pro Aktie von 14.04 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3.43 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.03 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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