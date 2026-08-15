Comes Aktie 4247342 / PLCOMES00020
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.08.2026 23:00:00
Just 7% of America’s Nuclear Fuel Comes From Home
The Trump administration is pushing for a homegrown nuclear power renaissance. The United States is still the largest producer of nuclear energy in the world, but that won’t last long without drastic changes in energy policy and investment at the state and federal level. The United States’ nuclear energy fleet, while sizable, is aging out, with far more plants being decommissioned than coming online. Moreover, the country is heavily dependent on foreign imports of nuclear fuel, presenting another major challenge for Trump’s goal…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!