Jusqu'à 3 millions de yens offerts pour « Relever des défis au-delà du bon sens » ! ; KADOKAWA ASCII invite à participer au « Programme INNO-vation 2020 »

- Sous l'égide du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications -

- Des subventions pour des idées extraordinairement ambitieuses ; aucune restriction d'âge, de nationalité ou de résidence pour les candidats -

TOKYO, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. à Tokyo, agence chargée de l'exécution du « Programme INNO-vation » mis en œuvre par le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications, lance un appel à candidatures pour ce programme jusqu'au 31 août 2020.

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur la société a atteint des proportions si extrêmes qu'il n'y a pas d'alternative à une modération du style de vie et de la façon dont les gens se déplacent pendant la journée. Pour surmonter et éliminer ce statu quo et aller de l'avant dans leur vie avec une nouvelle norme évolutive, les gens ne doivent pas oublier les individus extraordinaires qui continuent à affronter ces défis dans des circonstances les plus difficiles et à encourager leurs capacités uniques qui vont au-delà du bon sens. Ce programme est destiné à des concurrents qui sortent des sentiers battus dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Le « Défi disruptif » cherche à créer une valeur disruptive sur une période de compétition d'une année maximum, en bénéficiant d'un soutien financier complet pouvant atteindre 3 millions JPY. Le « Prix de la génération » explore l'émergence d'idées et de technologies modestes, mais singulières, qui imaginent comment construire un avenir meilleur ; les lauréats recevront des distinctions et des prix allant jusqu'à 200 000 JPY par 180 « Partenaires coopératifs ».

- Candidatures pour le « Défi disruptif » (assistance jusqu'à 3 millions JPY)

La première étape, « Le Défi de 0 à 1 », se caractérise par une période de compétition pouvant s'étendre sur 4 mois, avec jusqu'à 1 million JPY de budget de soutien. Les montants souhaités peuvent être définis en fonction de la façon dont le concurrent veut alléger le parcours jusqu'au but.

La deuxième étape, le « Défi disruptif », permet aux concurrents de continuer en déduisant le temps et le budget utilisés pendant la première étape en vue d'une durée de compétition pouvant atteindre une année, avec jusqu'à 3 millions JPY de budget de soutien.

- Candidatures pour le « Prix de la génération » (attribution de 200 000 JPY dans chaque récompense de catégorie)

En collaboration avec les Partenaires coopératifs de ce programme, des prix seront décernés dans les récompenses de catégorie (200 000 JPY) et les récompenses spéciales d'entreprise. De plus, ceux dont les propositions auront été nommées pour les prix (185 de l'année précédente) se verront offrir la possibilité de mettre leurs idées en pratique et de collaborer avec ces sociétés de partenariat.

- Créations et inventions issues de « Programmes INNO-vation » antérieurs.

- Méthode de dépôt de candidature

Période de dépôt de candidature

À partir du mercredi 1er juillet 2020 à 8 : 00 du matin GMT / 17 : 00 JST jusqu'au lundi 31 août 2020 à 9 : 00 du matin GMT / 18 : 00 JST

Veuillez faire votre demande en utilisant le formulaire sur le site web d'INNO-vation : https://www.inno.go.jp/en

Les candidats ne sont soumis à aucune restriction d'âge, de nationalité ou de résidence.