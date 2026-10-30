Jushi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jushi hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jushi ein Ergebnis je Aktie von -0.170 CAD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 98.7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jushi 90.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch