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05.08.2026 06:37:00
Juroku Financial Group,Inc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Juroku Financial Group,Inc hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42.69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33.87 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.16 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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