Juroku Financial Group,Inc legte Quartalsergebnis vor

Juroku Financial Group,Inc hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29.72 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch