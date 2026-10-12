JUNTENDO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JUNTENDO hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.93 JPY, nach 31.03 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat JUNTENDO im vergangenen Quartal 10.56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JUNTENDO 11.24 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch