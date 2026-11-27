Juno International hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Juno International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Juno International im vergangenen Quartal 5.0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juno International 5.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch