Juno International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Juno International hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Juno International ein EPS von -0.220 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Juno International mit einem Umsatz von insgesamt 2.8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33.41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch