JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 81.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 728.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 35.49 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 20.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch