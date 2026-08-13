Juniper Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Juniper Industrial lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 233.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 228.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch