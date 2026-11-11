Juniper Industrial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Juniper Industrial hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.10 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 213.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 219.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch