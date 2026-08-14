Juniper Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juniper Hotels äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.49 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Juniper Hotels 2.21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch