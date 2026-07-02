|Tops & Flops
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02.07.2026 03:06:29
Juni 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juni 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.
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