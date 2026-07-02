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Juni 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Juni 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im Juni 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im Juni 2026 ab:

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    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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