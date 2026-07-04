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Analysteneinschätzungen 04.07.2026 12:39:00

Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.

Oracle
117.05 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen

26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3623.06.2026
DZ BANK--16.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6511.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.239,00 USD63,0811.06.2026
UBS AG285,00 USD94,4711.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7111.06.2026
JP Morgan Chase & Co.210,00 USD43,3011.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3611.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3608.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7105.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6505.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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