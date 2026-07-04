Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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04.07.2026 12:39:00
Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.
26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.
23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|11.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|239,00 USD
|63,08
|11.06.2026
|UBS AG
|285,00 USD
|94,47
|11.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|11.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|210,00 USD
|43,30
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|08.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|05.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|05.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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