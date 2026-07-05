Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie

Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.

6 Experten empfehlen das Halten der Nestlé-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 81,33 CHF für die Nestlé-Aktie, was einem Abschlag von 1,75 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 83,08 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 80,00 CHF -3,71 29.06.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -10,93 29.06.2026 Jefferies & Company Inc. 84,00 CHF 1,11 29.06.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -10,93 24.06.2026 Barclays Capital 86,00 CHF 3,51 10.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 8,33 03.06.2026

Redaktion finanzen.ch