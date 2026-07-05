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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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Monats-Einschätzungen 05.07.2026 18:14:00

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Nestlé-Aktie im Überblick.

Nestlé
84.56 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.

6 Experten empfehlen das Halten der Nestlé-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 81,33 CHF für die Nestlé-Aktie, was einem Abschlag von 1,75 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 83,08 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG80,00 CHF-3,7129.06.2026
Bernstein Research74,00 CHF-10,9329.06.2026
Jefferies & Company Inc.84,00 CHF1,1129.06.2026
Bernstein Research74,00 CHF-10,9324.06.2026
Barclays Capital86,00 CHF3,5110.06.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF8,3303.06.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1101 18.06.2027 157436285
Long 12.4426 17.12.2027 156216086
Long 282.0334 17.12.2027 143015515
Typ Hebel Verfall Valor
Short 423.05 18.09.2026 155830645
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4876 11.92 157036617
Long 11.7514 6.92 157975935
Long 18.0021 3.97 157975932
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3574 11.82 157036430
Short 11.2813 7.09 157036429
Short 24.1743 2.50 157036428
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 16.43 114086073
Long 8 -12.67 121877361
Long 12 -8.51 129833165
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

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29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.01 19.66 SGBJ3U
Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.87 SABIUU
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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