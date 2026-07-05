Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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05.07.2026 18:14:00
Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Nestlé-Aktie im Überblick.
Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.
6 Experten empfehlen das Halten der Nestlé-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 81,33 CHF für die Nestlé-Aktie, was einem Abschlag von 1,75 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 83,08 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|80,00 CHF
|-3,71
|29.06.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-10,93
|29.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|84,00 CHF
|1,11
|29.06.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-10,93
|24.06.2026
|Barclays Capital
|86,00 CHF
|3,51
|10.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|8,33
|03.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
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