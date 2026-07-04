Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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04.07.2026 16:39:00
Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta-Aktie
Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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