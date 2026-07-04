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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Analysteneinschätzungen 04.07.2026 16:39:00

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta-Aktie

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta-Aktie

Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Meta Platforms
473.28 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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