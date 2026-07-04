Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta-Aktie

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 810,00 USD 43,80 01.06.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 43,80 01.06.2026

Redaktion finanzen.ch