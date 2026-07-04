ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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04.07.2026 16:27:00
Juni 2026: Analysten sehen Potenzial bei ABB-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Analyse der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie abgegeben.
8 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,38 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) auf 87,58 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 CHF
|-8,65
|30.06.2026
|Barclays Capital
|76,00 CHF
|-13,22
|29.06.2026
|UBS AG
|88,00 CHF
|0,48
|26.06.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 CHF
|-20,07
|25.06.2026
|Bernstein Research
|70,00 CHF
|-20,07
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 CHF
|-20,07
|18.06.2026
|UBS AG
|69,00 CHF
|-21,21
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|72,00 CHF
|-17,79
|05.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
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