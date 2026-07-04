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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Expertenprognosen 04.07.2026 16:27:00

Juni 2026: Analysten sehen Potenzial bei ABB-Aktie

Juni 2026: Analysten sehen Potenzial bei ABB-Aktie

Das sind die Ergebnisse der Experten für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im abgelaufenen Monat.

ABB
86.80 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Analyse der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie abgegeben.

8 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,38 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) auf 87,58 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.80,00 CHF-8,6530.06.2026
Barclays Capital76,00 CHF-13,2229.06.2026
UBS AG88,00 CHF0,4826.06.2026
Deutsche Bank AG70,00 CHF-20,0725.06.2026
Bernstein Research70,00 CHF-20,0725.06.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 CHF-20,0718.06.2026
UBS AG69,00 CHF-21,2116.06.2026
RBC Capital Markets72,00 CHF-17,7905.06.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3763 15.12.2028 152739124
Long 11.7622 17.12.2027 156216261
Long 45.8105 18.09.2026 157230607
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.2592 18.06.2027 157230577
Short 1740.8 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3763 11.38 157036482
Long 11.7622 6.21 157229999
Long 16.1185 3.82 157230450
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9632 11.32 157036031
Short 10.6146 6.51 157036030
Short 18.1333 2.62 157036029
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -59.05 134029532
Long 8 -32.04 152739223
Long 12 -26.81 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Bildquelle: ABB,Bocman1973 / Shutterstock.com
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Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

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26.06.26 ABB Neutral UBS AG
25.06.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
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3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.01 19.66 SGBJ3U
Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.87 SABIUU
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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