Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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07.10.2026 09:56:00
Jungheinrich kombiniert in Leipzig/Halle zwei Lagersysteme für Deutsche Aircraft
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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02.10.26
|SDAX aktuell: So performt der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
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02.10.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
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28.09.26
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau) (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife) (EQS Group)
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23.09.26
|SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.