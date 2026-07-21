Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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21.07.2026 11:07:41
Jungheinrich-Aktie sackt ab: Bafin untersucht Halbjahresbericht 2025
Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des verkürzten Abschlusses von Jungheinrich für das erste Halbjahr 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts eingeleitet.
Im XETRA-Handel gibt die Aktie zeitweise 2,18 Prozent auf 24,22 Euro ab.
DOW JONES
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