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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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Verkürzter Abschluss 21.07.2026 11:07:41

Jungheinrich-Aktie sackt ab: Bafin untersucht Halbjahresbericht 2025

Jungheinrich-Aktie sackt ab: Bafin untersucht Halbjahresbericht 2025

Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des verkürzten Abschlusses von Jungheinrich für das erste Halbjahr 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts eingeleitet.

Jungheinrich
22.57 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen
Der Bafin liegen nach eigenen Angaben konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen haben könnte. Konkret gehe es dabei um die möglicherweise fehlerhafte Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere Mietgeräte und Vorräte, im Zusammenhang mit der geplanten Veräusserung des Geschäfts in Russland.

Im XETRA-Handel gibt die Aktie zeitweise 2,18 Prozent auf 24,22 Euro ab.

DOW JONES

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Jungheinrich-Aktie zweistellig tiefer: Operativer Gewinn bricht ein

Bildquelle: Jungheinrich
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09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
08.06.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’809.31 19.80 SMJBFU
Short 15’132.80 13.71 S3CBNU
Short 15’687.27 8.91 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’265.34 21.07.2026 11:00:15
Long 13’656.17 19.66 SZBKGU
Long 13’360.99 13.97 SVBOKU
Long 12’767.52 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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